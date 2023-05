De Laurentiis: “Udinese-Napoli Stadio Maradona aperto ai tifosi: 8 schermi e ingresso 5 euro”

Udinese-Napoli, De Laurentiis annuncia, la diretta allo Stadio Maradona: 8 schermi e ingresso a 5 euro. “Avremmo conquistato più scudetti senza le irregolarità”.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, annuncia un’iniziativa speciale per la partita di martedì contro l’Udinese: i tifosi potranno assistere alla gara allo Stadio Maradona di Fuorigrotta con un prezzo simbolico di 5 euro.

Per l’occasione di Udinese-Napoli, l’interno dello Stadio Maradona sarà attrezzato con otto schermi supplementari, in aggiunta ai due esistenti, grazie all’iniziativa del patron azzurro De Laurentiis. Durante la conferenza stampa tenuta presso la Prefettura di Napoli, il presidente ha elogiato la maturità dimostrata dai tifosi napoletani e ha annunciato l’iniziativa: “Vista la limitazione dei biglietti per il Settore Ospiti in trasferta, abbiamo deciso di aggiungere altri otto schermi, due per ogni settore: Curva B, Distinti, Curva A, ‘Posillipo’ e ‘Nisida’. Questi schermi permetteranno la trasmissione in diretta della partita di Udine“.

De Laurentiis ha poi spiegato che l’ingresso allo stadio avrà un costo simbolico di 5 euro, indipendentemente dal settore. Le vendite dei biglietti inizieranno per gli abbonati e poi saranno aperte a tutti gli altri tifosi. Il presidente si è scusato con gli abbonati per l’improvvisazione dell’evento e ha precisato che il ricavato, al netto dei costi, sarà devoluto in beneficenza.

Riguardo alla sicurezza, De Laurentiis ha assicurato che le autorità competenti hanno preso tutte le misure necessarie per garantire un evento sicuro. Inoltre, ha fatto riferimento ai festeggiamenti previsti per domenica scorsa, rimandati a causa delle circostanze, che verranno riproposti dopo la partita di campionato contro la Fiorentina.

Il presidente del Napoli ha poi parlato della stagione attuale e delle prospettive per il futuro, sottolineando che il club avrebbe potuto vincere altri scudetti se non fosse stato penalizzato da irregolarità: “Credo che il ciclo vincente si sia aperto tempo fa, ma l’irregolarità costante ci ha penalizzato. Sono convinto che avremmo potuto conquistare qualche altro scudetto, soprattutto quello dell’onestà“.