Napoli, festa scudetto, giovedì il Maradona aperto ai tifosi

Festa scudetto del Napoli: apertura del Maradona ai tifosi giovedì sera in occasione della sfida contro l’Udinese.

Lo stadio Diego Armando Maradona aprirà le sue porte ai tifosi azzurri giovedì sera per proiettare la partita Udinese-Napoli alle 20.45. La decisione è stata presa durante il vertice del Comitato di Sicurezza in Prefettura a Napoli, al quale ha partecipato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

L’incontro, convocato dal prefetto Claudio Palomba, ha avuto lo scopo di definire i nuovi dispositivi di sicurezza per i festeggiamenti dello scudetto, che potrebbero iniziare già domani sera, in caso di una sconfitta della Lazio contro il Sassuolo, o al più tardi giovedì dopo Udinese-Napoli.

Tuttavia, l’orario della partita di Udine non verrà modificato e si giocherà come previsto alle 20.45, mentre il rientro della squadra a Napoli è previsto per venerdì. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi sulla festa del Napoli per lo scudetto, che si prospetta come un evento epico per tutti i tifosi azzurri!