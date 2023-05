De Laurentiis: “Napoli avrebbe vinto più scudetti senza gli illeciti di altri. Questo è lo scudetto dell’onestà”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sostiene che il club avrebbe conquistato più titoli senza penalizzazioni per irregolarità di altri e annuncia un’iniziativa per la sfida contro l’Udinese.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. De Laurentiis esalta il suo Napoli e ammette che gli azzurri avrebbero conquistato altri scudetti senza le penalizzazioni per le irregolarità di altri club.

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis si è espresso al termine del tavolo tecnico in Prefettura, in vista della sfida di giovedì tra Udinese e Napoli, confermata alle 20:45. Il presidente ha affermato che il Napoli avrebbe potuto vincere più scudetti senza le penalizzazioni dovute a irregolarità di altri club italiani:

“Io credo che il ciclo vincente si sia aperto tempo fa, poi l’irregolarità costante ci ha penalizzato, ma io credo che qualche volta siamo arrivati secondi e saremmo arrivati primi se… io mi sento di averne vinto qualcun altro di scudetto, soprattutto ho vinto quello dell’onestà”.

De Laurentiis ha poi ringraziato il popolo napoletano per la grande maturità dimostrata domenica scorsa e ha rivelato un’iniziativa speciale per la sfida contro l’Udinese: “Vista la limitazione del settore ospiti in trasferta, abbiamo deciso di aggiungere otto schermi supplementari al Maradona, uno per ogni settore, dove poter trasmettere in diretta la partita di Udine“.