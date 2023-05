“Napofriulani faranno festa ad Udine? Ecco cosa succederà”: il retroscena

Francesco Pezzella svela un retroscena sui come i tifosi del Napoli in Friuli, i Napofriulani, faranno festa ad Udine

Francesco Pezzella, giornalista napoletano di Udinese Tv, risponde alla domanda che tanti si stanno chiedendo in queste ore: “Cosa accadrà giovedì, ad Udine, dopo Udinese-Napoli?”. Intervistato dalla redazione di Radio Marte, nella trasmissione Forza Napoli Sempre, il cronista rivela: “Innanzitutto l’orario della partita è ufficiale: resta alle 20:45, la gara non verrà spostata rispetto al previsto. Per quanto riguarda la possibile festa, non è previsto nessun tipo di organizzazione particolare per festeggiamenti dei tifosi azzurri in città. Tutto si svolgerà nella maniera più sobria possibile”.

Pezzella ha poi proseguito: “Sarà una serata speciale per me ed il direttore Pierpaolo Marino, essendo campani? Sarà sicuramente una serata speciale e diversa dalle altre. Mi sarei volentieri risparmiato la circostanza di dover lavorare proprio nella sera in cui il Napoli potrà vincere di fatto lo Scudetto. La gara con l’Udinese sarà l’evento centrale di tutto”.

“Ci sono diversi ‘napofriulani’, tante persone legate alla piazza partenopea e che risiedono in Friuli Venezia-Giulia. Sarà tutto fatto in gruppi di persone che si conoscono e che tifano Napoli. Non ci sarà una folla oceanica, immaginiamo una festa più intima tra gruppetti di napoletani che si conoscono tra loro e vorranno condividere la gioia per questo titolo, senza manifestazioni pubbliche con grande enfasi”.