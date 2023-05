Spalletti allenatore del Napoli 2023/24 è ufficiale, la mossa di De Laurentiis

Luciano Spalletti sarà ancora l’allenatore del Napoli per la stagione 2023/24 di Serie A, Aurelio De Laurentiis rinnova il contratto.

Se ne parlava già da tempo, ma ora la mossa è stata fatta. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, oramai non ci sono più dubbi Spalletti sarà l’allenatore della SSCN per la prossima stagione di Serie A 2023/24.

La mossa è stata fatta da Aurelio De Laurentiis che già in occasione del premio Bearzot aveva confermato il suo allenatore. Conferma che era arrivata più volte anche dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, anche lui dovrebbe restare a Napoli, nonostante la Juve sia molto interessata a portarlo a Torino.

Napoli: rinnovo Spalletti, resta allenatore della SSCN

La conferma della permanenza del Signor Luciano sulla panca partenopea viene data dal quotidiano sportivo Corriere dello Sport. Ecco quanto scrive su Spalletti allenatore del Napoli anche per il 2023/24: “È probabile che non avrebbero neanche immaginato d’arrivare a tanto, oppure sì, e però adesso ch’è fatta, manca l’aritmetica ma cosa volete che sia, De Laurentiis ha giocato d’anticipo ed ha reso esecutivo quell’accordo, sul quale ci sarà poi modo di aggiornarsi: per ora, la legge, chiedeva che a Luciano Spalletti arrivasse la posta elettronica certificata, il documento necessario per dare validità a quella stretta di mano“.