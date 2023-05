Spalletti elogia Kvara: “Magnifico, delizioso. Un top player di soli 22 anni”

Spalletti elogia Kvara infatti utilizza parole dolci per lui: è magnifico, delizioso. Un top player di soli 22 anni che diventerà un super calciatore

Luciano Spalletti evidenzia il campionato di Khvicha Kvaratskhelia nella conferenza stampa di presentazione di Udinese-Napoli. Oltre alla frase diventata un tormentone sullo Scudetto, il trainer toscano fa altre importanti dichiarazioni.

Qual è il suo pensiero su Kvara?

“Kvara è stupendo, magnifico e delizioso. Un top player, nonostante la sua età. Lui deve imparare ancora tanto e quando lo farà diventerà micidiale, un super calciatore. In questo pensiero, però, c’è un ragionamento di collettivo. Nel gol subito contro la Salernitana, Osimhen sta attorno alla palla da attaccante e non da difensore. Quando trovi un terzino come Di Lorenzo non puoi pensare solo al dribbling che devi fargli. Serve un discorso di atteggiamento da completare per essere una squadra forte”.

Per Spalletti Kvaratskhelia diventerà un super calciatore

Ha studiato l’Udinese?

“L’Udinese è una delle squadre che porta il maggior numero di uomini in area avversaria, bisogna stare attenti. Sottil era già allenatore in campo”.

Cosa ricorda del suo passato a Udine?

“Udine una piazza significativa per me e la mia carriera. Mi fa piacere incontrare molte delle persone che lavorano lì in questo momento storico per la nostra storia”.

Questo Napoli è la squadra più forte mai allenata?

“Difficile dirlo, ci sono delle evoluzioni di calcio giocato, accostare squadre passate al calcio presente non è facile. Sono fortunato, ho allenato diverse squadre forti e calciatori fortissimi. Bisogna essere bravi a far venir fuori un collettivo che duri nel tempo e dia entusiasmo. Con una pressione così alta, creare entusiasmo nel gruppo è un fattore fondamentale. Quest’anno, sotto questo aspetto, abbiamo fatto tanto. I calciatori che verranno a giocare a Napoli saranno costretti a dare qualcosa in più per l’amore che si respira in questa città”.