Spalletti, risposta misteriosa sul futuro: ecco cosa ha detto in conferenza

Spalletti dà una risposta misteriosa sul futuro: ecco cosa ha detto in conferenza stampa prima di Udinese-Napoli

“Sono nelle condizioni di poter dare a un pubblico con un sentimento così profondo ciò che merita?”. Sono queste le parole che Luciano Spalletti utilizza per rispondere alla domanda sul suo futuro col Napoli. Frase che viene letta con la certezza del rinnovo da alcuni tifosi, mentre altri pensano che vada via in estate. Queste alcune domande a cui ha risposto il trainer di Certaldo.

Qual è il futuro di Luciano Spalletti?

“Ci sono ancora da fare sei partite e da giocarle bene. Dobbiamo completare ancora un discorso che non è completo, poi penseremo a festeggiare. Poi dovremo rimetterci in gioco: “Sono nelle condizioni di poter dare a un pubblico con un sentimento così profondo ciò che merita?”. Poi da lì si parte”.

Per Spalletti il Napoli ha tutte le possibilità di aprire un ciclo

Ci sono le possibilità di aprire un ciclo?

“Vedo le potenzialità dentro il ciclo per il futuro, poi dipenderà dal mercato, dalle cose che riusciremo ad organizzare. Davanti agli occhi miei, oltre al sole, ho una buona squadra davanti che ha prospettiva futura e può dare un seguito ai risultati ottenuti”.

“Il lavoro parte lo scorso anno, questo è il secondo tempo. Hanno dato il proprio contributo anche calciatori che adesso non sono più qui. Avevamo calciatori importantissimi come Insigne, Koulibaly, Ghoulam e Mertens. Giocatori che hanno dato molto con la loro personalità. Il risultato non dipende da una partita sola”.

Sullo scudetto a Napoli?

“E’ una cosa extra, un super lusso, che mi farà stare comodo in qualsiasi posizione. Vivrò bene il resto della mia vita, calcistica e non”.