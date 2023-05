Napoli: lo scudetto con l’Udinese, tutto nelle tue mani

Udinese-Napoli è match scudetto per la squadra di Luciano Spalletti, la Lazio ha battuto il Sassuolo col risultato di 2-0.

Il Napoli dovrà conquistare almeno un punto per laurearsi matematicamente campione d’Italia con cinque giornate d’anticipo. La Lazio infatti ha vinto con il Sassuolo e quindi tiene aperto, solo per la matematica, il discorso scudetto.

Udinese-Napoli vale lo scudetto, agli azzurri basta un pareggio contro la squadra di Sottil per riuscire a ottenere il titolo in Serie A. Per la sfida con l’Udinese, Spalletti non ha a disposizione Politano e Mario Rui ma non ci sono grandi problemi di formazione.