Udinese-Napoli: la lista dei convocati, i guerrieri azzurri a caccia dello scudetto

Napoli la lista ufficiale dei convocati del tecnico Luciano Spalletti per la sfida di Serie A contro l’Udinese.

Il Napoli è volato ad Udine dove affronterà l’Udinese, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A in programma giovedì 4 maggio alle ore 20:45.

Tra le fila del Napoli non ci saranno Mario Rui e Matteo Politano, entrambi ancora infortunati, dunque Spalletti non potrà fare affidamento su di loro.

Spalletti: i convocati del Napoli per la gara con l’Udinese

Ecco la lista ufficiale diramata dall’allenatore del Napoli:

PORTIERI: GOLLINI Pierluigi, MARFELLA Davide, MERET Alex;

DIFENSORI: BERESZYNSKI Bartosz, DI LORENZO Giovanni, MINJAE Kim, OLIVERA Mathias, OSTIGARD Leo, JESUS Juan, RRAHMANI Amir, ZEDADKA Karim;

CENTROCAMPISTI: ANGUISSA Frank, DEMME Diego, ELMAS Elif, GAETANO Gianluca, LOBOTKA Stanislav, NDOMBELE Tanguy, ZERBIN Alessio, ZIELINSKI Piotr;

ATTACCANTI: KVARATSKHELIA Khvicha, LOZANO Hirving, OSIMHEN Victor, RASPADORI Giacomo, SIMEONE Giovanni.

Napoli: probabile formazione

Difficilmente Spalletti farà turnover in vista della sfida con l’Udinese. Le assenze di Politano e Mario Rui, assenti dai convocati di Udinese-Napoli, impone all’allenatore qualche scelta obbligata.

Ecco la probabile formazione del Napoli che sfida l’Udinese: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.