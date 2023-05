“Napoli da record: con l’Udinese ha riempito due stadi” e c’è chi si lamenta dei festeggiamenti

Udinese-Napoli ci saranno almeno 2 mila tifosi in trasferta ad Udinese, mentre lo stadio Diego Armando Maradona sarà pieno.

È un Napoli da record quello che si appresta a giocare contro l’Udinese. Basti pensare che i tifosi azzurri sono riusciti a riempire due stadi. Infatti in trasferta a Udine ci saranno oltre 2 mila tifosi del Napoli, anche se si sospetta che negli altri settore, oltre quello ospiti, ce ne saranno molti altri.

Ma sarà sicuramente pieno anche lo stadio Diego Armando Maradona, aperto con dieci maxi schermi per assistere ad Udinese-Napoli, con l’incasso devoluto in beneficenza. “Il Maradona si riempirà domani per lo scudetto. C’era da aspettarselo, soprattutto dopo la delusione velata, ma superata immediatamente per il pari con la Salernitana. C’è stata una corsa al biglietto per vedere la partita insieme perché la gente va allo stadio non solo per vedere la partita, ma per stare insieme, per vivere lo stadio e quello che abbiamo visto con la Salernitana è ciò che dovrebbe vedersi in ogni partita. I biglietti sono ancora in vendita perché c’è in corso il posizionamento dei maxi schermi e si sta vendendo una parte alla volta. Ci stiamo avvicinando rapidamente al tutto esaurito, siamo a 50mila biglietti venduti circa” ha fatto sapere Amedeo Bardelli responsabile di TicketOne a Radio Crc.

Un calore immenso quello dei tifosi del Napoli che stanno festeggiando più che mai per lo scudetto atteso 33 anni. Lo scudetto dell’onestà, come ha ricordato Aurelio De Laurentiis. Eppure questi festeggiamenti a molti sembrano non piacere; in Italia tanti si stanno lamentando perché ‘eccessivi’. Evidentemente, come ha detto anche Paolo Del Genio, quando Napoli festeggia, a qualcuno dà fastidio.