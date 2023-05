Sottil: “Scudetto Napoli, non mi interessa nulla”

Andrea Sottil parla in conferenza stampa della partita di Serie A Udinese-Napoli che si gioca giovedì 4 maggio alle ore 20:45.

Anche la squadra friulana ha voglia di rovinare la festa al Napoli, come ha scritto oggi Tuttosport. Ma in conferenza stampa con Sottil si parla molto del possibile scudetto che il Napoli può festeggiare sul campo dell’Udinese.

“Per quanto mi riguarda, non mi interessa se il Napoli vincerà domani o meno lo scudetto. Abbiamo un obiettivo ben preciso che ho già detto più volte: arrivare più in alto possibile nella parte sinistra della classifica. Abbiamo l’obbligo verso noi stessi, la Proprietà e verso i nostri tifosi e la volontà di finire alla grande questo campionato, anche per una mentalità e crescita futura di squadra. Tutto quello che riguarda il Napoli non mi interessa. È una partita difficile, loro hanno comandato tutto il campionato, quindi conosciamo benissimo le difficoltà. Noi siamo concentrati a fare la nostra partita. Veniamo da una gara non giocata ai nostri livelli, ma, questo gruppo, ha dimostrato di reagire immediatamente e quindi mi aspetto dai ragazzi una reazione per quanto riguarda la prestazione” ha detto Sottil.

Il tecnico dei friulani non ha dato grandi indicazioni di formazione ma ha detto che tutti si stanno allenando bene. Poi sul Napoli ha aggiunto: “Mi aspetto una squadra che sia molto aggressiva, come fa sempre. La squadra di Spalletti è molto forte e cerca spesso i duelli individuali. Hanno una grandissima qualità e sanno cosa fare, grazie al lavoro di Spalletti che in due anni ha dato grandissima personalità e identità alla squadra partenopea“.