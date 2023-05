Napoli: è lo scudetto di tutte le generazioni, piangiamo di gioia, insieme

Il Napoli vicinissimo a vincere lo scudetto, un titolo del campionato italiano atteso 33 anni dalla squadra partenopea.

Ci siamo, non dobbiamo avere più paura di dirlo, il Napoli sta per vincere lo scudetto. Può accadere già questa sera se la Lazio non vince con il Sassuolo.

La data del terzo scudetto del Napoli può essere giovedì 4 maggio 2023. Ma addirittura potrebbe essere un remake, arrivare durante Napoli-Fiorentina di domenica 7 maggio 2023. Quel che è certo è agli azzurri basta un solo punto per avere la matematica certezza di essere campioni d’Italia.

Trentatré anni dopo il Napoli si appresa a vincere di nuovo il titolo. Questa volta senza Diego Armando Maradona in campo, scusate se è poco. Perché è vero che con Diego giocava gente come Careca, Carnevale, Ferrara e altri. Ma è altrettanto vero che il trascinatore assoluto, il dio del calcio inarrivabile era lui, l’argentino il ‘Barrilete cosmico’ venuto da Villa Fiorito per riempire di gioia il cuore dei tifosi del Napoli.

Ora proprio quei tifosi non vedono l’ora di gioire, con una festa che si trascina da giorni, un tripudio di colori, di musica, di odori, di sensazioni. Ma è chiaro che alla matematica scudetto sarà tutto più bello.

Questo titolo meritano di festeggiarlo tutti, perché dopo tanto tempo c’è chi è invecchiato, c’è chi è diventato maturo, come chi vi scrive, c’è chi si avvicina all’età adulta, ma tutti sono accomunati dall’amore infinito per questa squadra, per questi colori, per questa gioia immensa.

La gioia di questo titolo lo si legge sul volto di questa foto, di questa bellissima nonna con la bandiera in mano. Guardate nei suoi occhi, leggete quelle emozioni, piangete, perché non c’è nulla di male nel piangere per quello che si ama.