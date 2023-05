Denis: “Mio figlio Julian è nato a Vomero e si sente napoletano”

Denis dichiara che il suo terzo figlio, Julian, è nato a Vomero e si sente napoletano: potrebbe essere l’erede come calciatore

German Denis svela un retroscena della sua famiglia. Ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’, l’ex attaccante fra le altre di Napoli, Udinese e Atalanta, parla dello Scudetto del Napoli, soffermandosi su alcuni aspetti della sua carriera: “Felice per il Napoli? Sì, anche perché è una città che merita molti successi. Sono contento che stia per vincere lo scudetto. Quale degli allenatori mi ha aiutato di più? Diciamo che Colantuono all’Atalanta mi ha dato la possibilità di giocare frequentemente. Però, Mazzarri al Napoli mi aiutato nella crescita”.

El Tanque ha, poi, proseguito: “Quale dei miei figli può diventare calciatore? Il più grande non penso giocherà a calcio perché è stato molto sfortunato, visto che ha avuto 3 infortuni. Mia figlia non c’entra niente col calcio. L’altro mio figlio Julian, invece, è nato al Vomero e, infatti, si sente napoletano. Però, gioca nelle giovanili di una squadra affiliata all’Atalanta. Mi auguro possa giocare per la nazionale italiana? Speriamo”, chiude l’ex calciatore argentino.