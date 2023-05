Grava da batticuore: “Al goal di Olivera sono scoppiato in lacrime”

Gianluca Grava rivela che al goal di Olivera è scoppiato in lacrime e poi dichiara che lo Scudetto del Napoli è un sogno

Gianluca Grava è da sempre ricordato dai tifosi del Napoli per l’attaccamento alla maglia ed una fede che lo ha visto scendere anche in Serie C per i colori azzurri. Ai microfoni di Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, l’ex difensore, che attualmente svolge il ruolo di responsabile del settore giovanile del club partenopeo, ha detto parole da batticuore per la squadra allenata da Spalletti: “Godiamo il triplo, siamo ripartiti dalla Serie C e lottare per la vittoria dello Scudetto è un’emozione unica, irripetibile, veramente straordinaria”.

Per Grava lo Scudetto del Napoli è un sogno

Grava si è commosso in diretta per il retroscena che ha rivelato: “Sapete che al gol di Olivera domenica scorsa non ero allo Stadio, ma tra la gente, quando ha segnato il Napoli sono scoppiato in lacrime e ci siamo abbracciati fortemente io e mio cognato. Questa è la nostra vittoria, di chi ci ha sempre creduto fin dai primi giorni. Lo scudetto del Napoli, di questo Napoli, è veramente un sogno realizzato. Ho sentito sulla pelle l’atmosfera dello Stadio Maradona, qualcosa di veramente incredibile, straordinario e magico”.