Festa Scudetto Napoli, suore scatenate: “Sarò con te e tu non devi mollare” – VIDEO

A Napoli anche le suore si sono scatenate per la festa Scudetto con un celebre coro: “Il Napoli è una categoria dello spirito”.

Napoli è ormai una città in fermento che si prepara a dare adito ad ogni minimo festeggiamento in vista dell’ormai imminente festa Scudetto che potrebbe arrivare già giovedì a Udine con la sfida della 33esima giornata di Serie A tra Udinese e Napoli. Ogni angolo della città è colorato d’azzurro con tifo, calore, cartonati, cori e fuochi d’artificio gli ingredienti principali che si fanno spazio a Napoli tra tutti coloro che stanno condividendo la gioia per l’ambito traguardo che torna finalmente all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni. A partecipare ai festeggiamenti anche le suore.

FESTA SCUDETTO NAPOLI: SUORE SCATENATE SUONANO E CANTANO “SARO’ CON TE”

Non solo gli Ultras, i tifosi, i bambini a farsi sentire ed esultare per il Napoli: a partecipare alla Festa Scudetto ci sono anche le suore Francescane della Beata Maria Luigia Velotti a Casoria, che si sono rese protagoniste con un bellissimo video in cui, chitarra in mano e bandiere azzurre, si sono scatenate sulle note di “Sarò con te e tu non devi mollare”, inno ideato e lanciato dalla Curva B. Il coro ha un significato speciale per i tifosi napoletani che lo fischiettano e lo cantano con passione.

Di seguito il video:

“SARO’ CON TE E TU NON DEVI MOLLARE”: IL CORO DEL NAPOLI SIMBOLO DI PASSIONE E UNIONE CON LA SQUADRA

Le parole del coro, “Sarò con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione!”, sono diventate un simbolo della corsa del Napoli verso lo scudetto. Il rapporto tra i tifosi e la squadra è stato fondamentale quest’anno, con una spinta e un sostegno evidenti in casa e in trasferta.

Il coro è tratto dalla canzone di Noemi “Vuoto a perdere”, ed è diventato un tormentone che genera energia e simbiosi tra i napoletani e gli azzurri. Grazie alla grande vittoria ottenuta a Torino in casa della Juventus, il coro ha acquisito un significato ancora più speciale e rappresenta la voglia di vittoria dei tifosi e dei giocatori del Napoli.

Per i tifosi del Napoli, “Sarò con te” è molto più di un semplice coro. È un simbolo di unione e di passione per la squadra, che ha il sostegno e l’affetto della città intera. E proprio grazie a questo supporto, il Napoli ha potuto raggiungere l’ambito traguardo di titolo di campione d’Italia.