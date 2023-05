Tifoso della Salernitana si tatua il gol di Dia: Il web lo prende in giro

Un tifoso della Salernitana condivide con orgoglio un tatuaggio in onore del gol di Dia contro il Napoli, creando un buzz sui social e suscitando reazioni diverse tra le tifoserie.

Il gol di Dia al minuto 84 al Maradona, il 30 aprile 2023, contro il Napoli, è diventato fonte di orgoglio per i tifosi della Salernitana tanto da spingere uno di loro a farsi un tatuaggio in onore di quel momento. L’opera sul braccio celebra la rete dell’attaccante granata e si è diffusa rapidamente sui social media.

Il tatuaggio include il nome del marcatore, la data, il numero di maglia, il minuto e l’emoticon di un pallone, posizionato accanto al cavalluccio, storico simbolo della squadra di Salerno. Questa rete è diventata “storica” per i tifosi granata, che hanno festeggiato il pareggio contro il Napoli, rimandando l’appuntamento aritmetico con la vittoria dello scudetto per gli azzurri.

A Salerno, la festa è stata grande per il pareggio al Maradona. I tifosi hanno aspettato la squadra al rientro, con cori e fumogeni all’Arechi, creando un’atmosfera elettrizzante per un punto prezioso in chiave salvezza e per la rivalità sportiva tra le due tifoserie.

TATUAGIO GOL DIA: SFOTTO SUI SOCIAL

Il tatuaggio per il gol di Dia ha scatenato numerose reazioni sui social, non solo da parte dei tifosi del Napoli, ma anche di altre squadre.

Alcuni hanno ricordato ai granata che hanno solo rimandato la festa per un trionfo che loro probabilmente non raggiungeranno mai.

Altri hanno sottolineato come gioire per aver rimandato la festa del Napoli faccia apparire Salerno e la sua tifoseria come un gruppo di persone invidiose.

La maggioranza ha preso inn giro il tifoso sia per il tatuaggio che “non significa niente, ma che data è?” altri ancora per la “bruttezza” del disegno: “Ma chi lo ha disegnato?, sembra fatto da un bambino, mai visto tatuaggio più brutto“.

Il tatuaggio celebrativo del gol di Dia che per il tifoso della Salernitava doveva rappresentare un simbolo di orgoglio e passione sportiva è diventato oggetto di scherno sui social.