I tifosi della Salernitana esultano: “E’ stata la mano di DIA”. Da applausi la risposta dei napoletani

Il Napoli rimanda la festa dello Scudetto: non basta la vittoria contro la Salernitana, che si difende con le unghie e con i denti, perché i granata riescono a trovare il pareggio nell’ultima mezz’ora di gioco.

Il gol di Olivera, con l’esplosione di gioia del Maradona, sembra spianare la strada verso il tricolore, ma la rete di Dia, giunta poco prima del triplice fischio, rimanda tutto a giovedì, quando il Napoli dovrà affrontare l’Udinese.

A fine gara i tifosi granata esultano per aver fatto rimandare la festa del Napoli e sui social si scatenano con battute e ironie

”E’ stata la mano di DIA”.

“Hanno fatto rimandare la gara per festeggiare hahahahaaha”.

“Salerno ferma Napoli”.

Immediata la risposta dei tifosi Napoletani che hanno ricordato ai granata che questi sono degni pensieri di chi può sperare solo in questo. Il top della loro storia lo hanno raggiunto facendo rimandare di poco la festa scudetto del Napoli. Sarà un motivo in più per prenderli in giro, poiché non potendo vincere mai nulla, la massima aspirazione diventerà quella di rinviare le feste altrui. La figura dei ”rovina feste” è una cosa ridicola.

Altri tifosi azzurri hanno sottolineato la speranza che nonostante tutto la Salernitana si salvi, perché è bello avere tante squadre campane e del sud in generale in serie A.