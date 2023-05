Esposito: “Napoletani, andate a festeggiare lo Scudetto nel centro di Salerno”

Paolo Esposito lancia un’idea provocatoria infatti invita i napoletani di andare a festeggiare lo Scudetto nel centro di Salerno

Paolo Esposito si sofferma sulla situazione ambientale che i tifosi del Napoli vivono nel Nord Italia così come nelle altre città, in merito ai festeggiamenti scudetto: “La mia considerazione e stima per il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che ha dichiarato l’altro giorno, che i tifosi del Napoli, come è giusto che sia, hanno tutto il diritto di festeggiare il loro meritatissimo scudetto a Bergamo ed in qualsiasi città italiana! Nessuna esclusa! Ed io aggiungo, che visto la prepotenza e arroganza di una parte di tifosi salernitani o travestiti da tali, e non si sa a che titolo, vorrebbero che i tifosi del Napoli, nati a Salerno e non, non debbano festeggiare a Salerno città, la vittoria dello Scudetto”.

Paolo Esposito applaude il sindaco di Bergamo Giorgio Gori per le sue parole sulla festa dei tifosi del Napoli

Il giornalista Esposito lancia poi un’idea provocatoria: “Io invece invito i tifosi azzurri, anche quelli che vivono a Napoli, ad andare anche a Salerno a festeggiare lo scudetto azzurro, anche in pieno centro di Salerno, magari anche con pacifici cortei d’auto e clacson spiegati e bandiere azzurre al vento, e anche dai balconi con vessilli azzurri! Con gioia ed entusiasmo e naturalmente senza violenza. Siamo ancora in uno Stato di diritto e in Democrazia! Forse qualche demente-sottosviluppato e invidioso, fa finta del contrario. Ps se qualche infame prepotente, volesse vietarvelo, chiamate i Carabinieri e a tutte le forze dell’ordine, e denunciateli e fateli arrestare seduta stante”. Ha concluso Esposito.