Tifoso Pontecagnano picchiato per bandiera Napoli, il sindaco: “Gravità enorme”

Un tifoso di Pontecagnano picchiato per una bandiera del Napoli: il sindaco della città lo reputa una gravità enorme

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano: “Il cittadino picchiato per aver esposto la bandiera del Napoli? È una cosa disdicevole e bisogna rimarcarla e sottolinearla senza alcuna titubanza, sono quelle classiche situazioni che fanno allontanare tutti dal calcio. Quello sfottò goliardico e sano allontanato da questi episodi di una gravità enorme”.

Un tifoso del Napoli a Pontecagnano picchiato per aver esposto la bandiera azzurra

“Spero che le forze dell’ordine trovino i responsabili prima possibile, penso che riguarda sempre questi episodi di tifoserie ed ultras, ma questi sono delinquenti a tutti gli effetti che si nascondono dietro le bandiere e nulla hanno a che vedere con i tifosi che vanno allo stadio. La stragrande maggioranza di tifosi salernitani sono brave persone, poi c’è una minoranza che fa queste cose. Queste cose vanno condannate sia sul piano politico che con le sanzioni tramite le forze dell’ordine”.

“Ci sono molti tifosi del Napoli a Pontecagnano, già nelle scorse settimane ci sono stati episodi di persone che hanno citofonato a casa di altri chiedendo di togliere le bandiere. Questi episodi possono sembrare banali, ma non lo sono. Non si devono proprio permettere di prendersi la briga di fare queste cose. Sono episodi che non ci appartengono assolutamente. Non penso che abbiano nessun collegamento con le tifoserie, sono dei delinquenti a tutti gli effetti che utilizzano il tifo per dare delle risposte a loro stessi per i problemi che hanno”.