Salerno, tifoso del Napoli aggredito per una bandiera

Salerno, tifoso del Napoli aggredito dai rivali granata per una bandiera! Il derby campano tra Napoli e Salernitana, terminato in pareggio al Maradona, ha scatenato la furia di alcuni supporters granata che hanno aggredito un tifoso azzurro a Pontecagnano Faiano.

La vittima, un uomo politico candidato alle prossime elezioni amministrative, è stato picchiato dopo che i suoi aggressori gli hanno chiesto di rimuovere la bandiera del Napoli dal balcone di casa.

Il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, ha condannato senza mezzi termini l’episodio di violenza e ha chiesto alle forze dell’ordine di agire prontamente per arrestare gli autori di questo atto criminale:

“Si inizia a chiedere di rimuovere da un balcone le bandierine di una squadra del cuore e si finisce per picchiare le persone in nome di un tifo malato. Queste persone sono semplicemente dei delinquenti e bisogna dirlo a voce alta, senza paura. Da sindaco condanno con fermezza questi episodi di violenza, le forze dell’ordine si attivino al più presto per assicurare alla giustizia questi “uomini da palcoscenico”. Un abbraccio forte a Gianluca”.