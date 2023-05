Ma a Salerno cosa festeggiano? La filastrocca sfottò ai granata diventa virale sul web

I tifosi della Salernitana festeggiano per il punto strappato al Napoli e che ha impedito di festeggiare il matematico scudetto.

La squadra della Salernitana è stata accolta in modo trionfale dai tifosi granata, in estasi per aver ritardato la festa scudetto degli azzurri. Festa che invece è stata solo prolungata, perché i tifosi napoletani hanno gioito per le strade di Napoli e non solo anche senza la matematica vittoria del titolo.

Ma da Napoli arriva un’altra bella risposta, sotto forma di sfottò, per i tifosi della Salernitana. Ecco il testo che sta girando in modo virale sul web:

Stamattina in una casa qualsiasi di Salerno.

“Papà ma quindi ieri abbiamo vinto lo scudetto, un sogno”

“No a papà”

“Papà ma allora l’anno prossimo giochiamo la Champions”

“No, non proprio”

“Papà allora Europa League, bellissimo lo stesso”

“No a Papà, non è proprio così”

“ Papà ma allora ci siamo salvati matematicamente ieri ?”

“Non ancora, no”

“ Ah, finalmente ho capito. Il Napoli grazie alla nostra impresa non vincerà più lo scudetto, vero ?”

“No, figliolo, forse già mercoledì in effetti saranno campioni d’Italia”

“Papà ma allora siamo proprio dei pesci presi con la botta, questo mi stai dicendo ?”

Esattamente, ragazzo, esattamente.