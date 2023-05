A Napoli si festeggia, il messaggio di Suor Rosa è uno spettacolo – FOTO

Tutta Napoli sta festeggiando per lo scudetto del Napoli, manca solo la matematica e anche Suor Rosa lancia un messaggio.

Mentre a Salerno c’è chi fa la festa per aver ‘rubato’ 1 punto al Napoli, addirittura si organizza il funerale allo scudetto azzurro, nel capoluogo partenopeo la festa si è solo allungata. Complice anche il pareggio della Juventus con il Bologna, che ha praticamente consegnato il titolo nella mani del Napoli.

Agli azzurri manca solo 1 punto per conquistare matematicamente il titolo, senza dover guardare il risultato delle altre. Ma addirittura il Napoli può vincere lo scudetto in albergo, senza nemmeno scendere in campo.

Dopo una piccola e normale delusione, il pareggio con la Salernitana è stato preso con un sorriso a Napoli, perché in pratica la festa si è solo allungata. Bellissimo il messaggio lanciato da Suor Rosa Lupoli che ha scritto: “Un po’ di delusione… ma le prove generali sono andate alla grande. Continuiamo a festeggiare“.