Napoli: scudetto in albergo se la Lazio non vince col Sassuolo

La Juve pareggia con il Bologna. Se la Lazio non batte il Sassuolo allora il Napoli vince lo scudetto già mercoledì 3 maggio 2023.

Il Napoli si avvicina alla conquista dello scudetto. A facilitare gli azzurri il pareggio della Juve contro il Bologna. I bianconeri a avrebbero potuto avvicinare la capolista a 17 punti di svantaggio, ma non è accaduto.

A questo punto il Napoli può festeggiare lo scudetto già mercoledì prossimo. Infatti se la Lazio non dovesse vincere col Sassuolo allora sarà matematicamente campione d’Italia. Per ironia della sorte il Napoli potrebbe vincere lo scudetto in albergo, dopo averlo perso in hotel con Maurizio Sarri.