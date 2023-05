Udinese-Napoli si gioca alle 20.45, ecco quando torna l’areo a Capodichino

Udinese-Napoli match di Serie A della 33sima giornata si giocherà ufficialmente giovedì 4 maggio alle 20.45 ad Udine.

È tutto confermato per la sfida che può valere lo scudetto per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti giocherà nell’orario prestabilito. La sfida era già stata spostata da martedì a giovedì, per permettere agli azzurri di giocare domenica alle 15.00 contro la Salernitana. Anche per Udinese-Napoli si pensava ad un cambio di orario che non c’è stato.

Udinese-Napoli: orario, quando si gioca

Non ci sarà nessun anticipo o posticipo per Udinese-Napoli, la partita sarà giocata regolarmente alle ore 20.45 di giovedì 4 maggio. A confermarlo è Il Mattino con un pezzo a firma di Pino Taormina. Dunque né la Lega né Dazn hanno accettato di far anticipare la partita alle 18.30. Non bisogna dimenticare che si tratta di un giorno lavorativo, quindi soprattutto per la tv sarebbe stato un problema anticipare il match.

Quando ritorna il Napoli a Capodichino? L’aereo che trasporterà la squadra del Napoli da Udine al capoluogo partenopeo farà ritorno a Napoli il venerdì mattina e quindi non giovedì notte, subito dopo la partita. Queste almeno sono le anticipazioni al momento.