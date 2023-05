Alla faccia dei divieti: i napoletani festeggiano in tutta Italia – FOTO E VIDEO

Il Napoli non ha ancora vinto lo scudetto, ma la festa dei tifosi è già partita, anche dopo Napoli-Salernitana.

In questi giorni qualcuno ha provato a mettere dei limiti alla festa dei tifosi del Napoli sparsi in tutta Italia. Ci hanno provato a Varese, pure a Bergamo e Salerno, in quest’ultima città ci sono stati fuochi e accoglienza di festa per il punto strappato alla squadra di Spalletti.

Eppure nonostante quegli avvisi con fare intimidatorio di quattro ultras senza alcuna autorità, la festa dei napoletani nessuno la può fermare. Lo dimostrano le foto che ci vengono inviate dai club del gruppo Uanm (Unione Azzurra Nel Mondo) che dimostrano come i tifosi partenopei se ne freghino altamente di imposizioni senza alcun senso.