Improta: “Napoli, è sempre festa. Scudetto solo rimandato”

Gianni Improta ritiene che per il Napoli è sempre festa: scudetto solo rimandato per il club partenopeo

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, dice la sua sul pari con la Salernitana: “Il rammarico è più per il secondo gol non segnato dagli azzurri o per quello che hanno subito all’84’? Bisogna chiudere queste gare e, se non ci riesci, devi stare attento a non farti raggiungere. Diamo merito alla Salernitana, che non ha mai mollato e si è difesa ad oltranza. Queste sono le gare delle avversarie del Napoli, che ti costringono a coprirti in questa maniera. C’è dispiacere fino ad un certo punto: tutto sommato, ben vada questo punto alla Salernitana, perché le serve per salvarsi”.

Improta dà merito alla Salernitana contro il Napoli

Improta ha poi proseguito: “Abbiamo solo rinviato di qualche giorno la matematica certezza dello Scudetto ed anche la festa. Da noi è sempre festa, però: gli altri lo sanno? A noi basta svegliarci col sole e siamo felici. Non mi rammarico di questo mezzo passo falso sportivo”.

“Il Napoli è poco brillante ma anche poco fortunato? Sento parlare di un Napoli ‘stanco’ e ‘cotto’, ma io non credo a niente di tutto questo. E’ lo stesso Napoli di inizio stagione. C’è un po’ di assuefazione. Nelle gare in cui non ha vinto, ha sempre comandato. I calciatori del Napoli sanno d’aver conquistato lo Scudetto da tempo ed inconsciamente si sentono sereni, tranquilli, senza la carica nervosa necessaria per stare attenti in ogni gara”.