Zazzaroni: “Napoli, organizzare la festa prima porta sfiga”

Ivan Zazzaroni accusa i tifosi del Napoli che organizzare la festa prima porta sfiga ma che comunque si festeggerà tra qualche giorno

Ivan Zazzaroni dichiara che organizzare la festa prima porta sfiga al Napoli. Paradosso vuole che il Napoli sia una città molto scaramantica d’Italia ma in virtù del largo vantaggio, ogni scaramanzia è stata messa da parte. Una evoluzione della mentalità che però contrasta con il parere di Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport, sulle colonne del noto quotidiano, ha espresso il suo pensiero su Napoli–Salernitana e sul rinvio della festa Scudetto: “Napoli, organizzare la festa prima porta sfiga. La Juve ha paura” titola il giornalista, che analizza: “Lo sposo non è arrivato. Eppure era tutto pronto. Il signor terzo scudetto si è però voluto prendere qualche altro giorno prima del sì. Sarà festa tra qualche giorno per il Napoli“.

Per Zazzaroni Napoli sbaglia ad anticipare la festa Scudetto

“Il lato positivo di tutta la faccenda? L’attesa è più lunga, ma sarà due volte Natale. In albergo o alla Dacia Arena, poco importa”: dichiara Zazzaroni.

In merito alla Juventus, invece Zazzaroni dichiara: “Uno dei problemi di questa Juve è che ha paura di essere Juve. Leggo continuamente che Massimiliano Allegri, gran promoter della Next Gen è rimasto indietro, gioca da far schifo e dovrebbe dimettersi. Cazzate a gogò. Ma uno che si dimette deve andare per forza a casa?, chiese Diego De Silva”.