Chiariello: “Festa tifosi Salernitana? Hanno fatto bene: è giusto”

Umberto Chiariello dichiara che la festa dei tifosi della Salernitana è giusta ed hanno fatto bene ad onorare il pari col Napoli

Umberto Chiariello la pensa diversamente da tanti altri addetti ai lavori. L’opinionista di Canale 21, dagli studi dell’emittente partenopea, ritiene che i tifosi della Salernitana abbiano fatto bene ad onorare il pareggio contro la Salernitana, conquistato in chiara difficoltà e con tutti i fattori sfavorevoli, perché sembrava infatti la giornata perfetta della vittoria Scudetto del Napoli. Invece non è andata così grazie alla grande prestazione degli uomini di Paulo Sousa che hanno obbligato al pareggio i partenopei, rimandando di fatto la festa per il tricolore, ed ottenendo un punto prezioso per la salvezza.

Per Chiariello i tifosi della Salernitana hanno fatto bene a festeggiare il pari col Napoli

Chiariello ha espresso tale giudizio sull’entusiasmo dei sostenitori della Salernitana: “È giusto che i salernitani festeggino. Di cosa vi meravigliate? Perché il Napoli quando ha vinto a Torino contro la Juventus non ha trovato migliaia di tifosi ad accoglierli all’aeroporto? Perché non avrebbero dovuto farlo i tifosi della Salernitana che hanno strappato un punto in Mondovisione su un campo tutto azzurro e pronto per la festa? La Salernitana ha avuto coraggio, ha saputo soffrire, il Napoli non l’ha chiusa e Dia ha pescato il pari”.