Salernitana, comunicato ultrà: “L’arroganza del Napoli non ha pagato. Che soddisfazione”

Gli ultrà della Salernitana pubblicano un comunicato: “L’arroganza del Napoli non ha pagato. Che soddisfazione”

Gli ultras della Salernitana sono felici di aver impedito la festa Scudetto del Napoli. Il cambio della data non è piaciuto per niente ai tifosi granata che hanno fatto di tutto per spingere i propri calciatori ad ottenere il pareggio e rimandare i festeggiamenti dei partenopei. Da questo punto di vista la Salernitana di Paulo Sousa si è difesa dagli attacchi azzurri e poi, dopo il goal di Mathias Olivera, ha pareggiato con il goal di Boulaye Dia, che ha scartato Victor Osimhen ed ha superato Alex Meret con un sinistro imparabile.

Gli ultras della Salernitana sono contenti di aver impedito la festa del Napoli

Grande la contentezza dei supporter granata, che hanno diramato un comunicato che recita: “L’abbiamo giocata quando volevate voi, dovendo partire la mattina della partita perché non ci avete assicurato neanche l’hotel dove poter stare. L’abbiamo giocata in uno stadio tutto per voi pronto ad esplodere dopo 33 anni. Per una settimana siamo stati trattati, da stampa e addetti ai lavori, da invitati (anche fortunati eh) alla festa. Certo lo vincerete, anche meritatamente, ma non a casa vostra e soprattutto non contro di noi… Oggi l’arroganza non ha pagato e sinceramente questa è una grandissima soddisfazione. Avanti bersagliera!”.