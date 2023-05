Striscione Ultrà Salernitana: “Con affetto e simpatia, vi ha purgato Dia”

Gli ultrà della Salernitana hanno esposto uno striscione di sfottò al Napoli: “Con affetto e simpatia, vi ha purgato Dia”

Continua il clima di sfottò tra i tifosi del Napoli e della Salernitana. Stamattina gli ultras della Curva Sud Siberiano hanno esposto uno striscione a Salerno che recita: ““Con affetto e con amore, è rinviato il tricolore… Con affetto e simpatia, vi ha purgato Dia!”. Firmato Curva Sud Siberiano. Chiaro il riferimento al goal dell’ex calciatore del Villareal che ieri ha sospeso momentaneamente la festa Scudetto del Napoli che è rimandata a questa settimana.

Striscione di sfottò degli ultras della Salernitana verso il Napoli

Già nel pomeriggio gli ultras granata avevano fatto di tutto per spingere i calciatori della Salernitana a rompere le uova nel paniere al Napoli, infatti hanno incoraggiato la squadra al momento della partenza da Salerno. E poi sono riusciti nell’intento grazie ad una prestazione impeccabile dal punto di vista difensivo. Bucata solo in un caso di Mathias Olivera. Poi dopo il goal, il pari di Dia ha silenziato il pubblico presente allo stadio “Diego Armando Maradona” che era già pronto per festeggiare lo Scudetto. Ciò ha scatenato la gioia degli ultras granata che hanno gioito in maniera vigorosa.