A Salerno il funerale allo scudetto del Napoli: “Non festeggiate, vince l’Udinese vi dà 3 palloni” -VIDEO

Napoli-Salernitana, arriva un altro sfottò dai tifosi della Salernitana: il cavaliere Guariglia fa il funerale allo scudetto del Napoli.

A Salerno non si fermano gli sfottò per il misero punto strappato al Napoli. La squadra è stata osannata per essere riuscita a fermare il Napoli e nella mente dei tifosi salernitana è stata rovinata la festa agli azzurri. Mentre dai tifosi napoletani arriva la risposta migliore: perché la festa è solo prolungata.

Agli azzurri manca solo 1 punto per festeggiare matematicamente uno scudetto che può essere vinto solo in albergo. Ma ai tifosi della Salernitana, evidentemente, basta poco per essere felici.

Il cavaliere Guariglia fa il funerale allo scudetto del Napoli

In queste ore è diventato virale sul web il video del cavaliere Guariglia, storico personaggio salernitana, tifoso granata e vicino alle attività di onoranze funebri, che anche come trovata commerciale, ha messo in scena il funerale allo scudetto del Napoli.

Praticamente Guargilia è andato in giro con una bara sulle spalle, dove simbolicamente c’era lo scudetto del Napoli. Ma l’uomo ha anche detto: “Il Napoli non festeggerà questa settimana, ma la settimana prossima. Giocatevi la vittoria dell’Udinese, perché la squadra di Spalletti prenderà tre palloni“.

Ma ha anche sottolineato: “Il mio è solo uno sfottò, senza voler offendere nessuno. Ho sempre detto che questo è lo scudetto della Campania, se proprio lo devono vincere Juventus, Inter e Milan è meglio che lo vince il Napoli“.