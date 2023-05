Napoli: festa grande a casa Mertens, Dries con la maglia di Maradona – VIDEO

Dries Mertens è tornato a Napoli ed ha festeggiato a casa sua l’imminente conquista dello scudetto per gli azzurri.

Il giocatore belga è tornato a Napoli in vista della festa scudetto del Napoli. Mertens è stato fotografato già mentre stava partendo dall’aeroporto di Istanbul in direzione del capoluogo partenopeo. Poi una volta raggiunta Napoli, Mertens e la moglie Kat con il figlio Ciro hanno incontrato gli amici nella loro abitazione di Palazzo Donn’Anna.

Mertens, Kat e Ciro a Napoli si sono scatenati in una festa a casa sulle note di “Napoli torna campione”, ma anche della canzone di Rodrigo “La Mano de Dios” e tante altri motivi musicali per salutare lo scudetto del Napoli. C’è chi dice che Mertens resterà per festeggiare la conquista del titolo a Napoli, ma il giorno 8 il giocatore belga gioca con il Galtasaray.