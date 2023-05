Scudetto Napoli, Varriale: “ROSICONI rassegnatevi. È qui la festa” – VIDEO

Emozione unica a Napoli per l’imminente festa Scudetto. Il giornalista Enrico Varriale si sofferma sul clima e lancia un tweet pungente.

La tavola era apparecchiata, ma non è andato come sperato. Un gran sinistro di Dia ‘brucia’ i preparati per una festa Scudetto che è solamente rimandata. Ma l’emozione che si respira a Napoli è fantastica, una conferma che arriva anche dal giornalista Enrico Varriale che ha prima detto la sua sul pareggio ‘amaro’ tra Napoli e Salernitana.

“Al Napoli basta un pari a Udine per laurearsi campione d’ Italia. Però il calcio è un fatto pure di passioni e la delusione del Maradona al gol di Dia resta una piccola macchia nella stagione fantastica dei campioni d’Italia.Poi dopo 33 anni si può aspettare altri 4 giorni”.

NAPOLI IN FESTA, IL TWEET PUNGENTE DI VARRIALE

Enrico Varriale si è poi soffermato sul fantastico clima che si respira a Napoli per l’ormai imminente festa Scudetto. Cori, striscioni, fuochi d’artificio e tifo sfegatato: la città non vede l’ora di dare adito a tutta la gioia e i festeggiamenti in programma, che in parte sono già iniziati. Questo quanto evidenziato da Varriale nel successivo tweet:

“Chi è a Napoli in questi giorni sta vivendo un’emozione fantastica fatta di gioia e passione. Una specie di lunghissimo Sabato del Villaggio con sicuro lieto fine : il 3° scudetto di @sscnapoli. È qui la festa. Chi vuole la condivida, gli altri, i rosiconi, si rassegnino”.