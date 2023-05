Sosa: “Almada fortissimo, consiglio un grande giocatore al Napoli”

Roberto Carlos Sosa ex giocatore del Napoli parla di Thiago Almada e Benjamin Dominguez per il Napoli.

I giochi per lo scudetto sono quasi fatti ed è inevitabile che si pensi anche al futuro in casa Napoli. Da tempo si parla di un interessamento della SSCN per Thiago Almada, giocatore argentino che milita in Mls: “Thiago Almada è un calciatore che mi piace molto e so che è stato accostato anche al club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi. Tuttavia penso che il costo del suo cartellino al momento sia piuttosto elevato” ha detto Sosa ai microfoni di Terzo Tempo su Tele A.

Ma il Pampa Sosa ha consigliato anche un altro giocatore al direttore sportivo Cristiano Giuntoli: “Io porterei al Napoli Benjamin Dominguez. Rispetto a Thiago Almada costa molto meno e vi assicuro che è veramente fortissimo, potrebbe sicuramente fare benissimo nella formazione di Luciano Spalletti“. Dominguez è un attaccante che gioca nel Gimnasia La Plata, formazione allenata anche da Diego Armando Maradona.