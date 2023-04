Thiago Almada: chi è il fenomeno argentino della MLS che fa impazzire il Napoli – VIDEO

Chi è Thiago Almada il giocatore argentino che piace al Napoli: secondo voci di calciomercato Cristiano Giuntoli lo ha bloccato.

Almada è diventato il sogno di tantissimi club europei, proprio lui che è passato dal vendere verdure con un carretto al grande salto nel calcio.

Thiago Almada classe 2001 è uno dei grandissimi talenti del calcio argentino, di proprietà dell’Atlanta United in Mls con cui ha un contratto fino al 2025. Ma per la franchigia dello stato della Georgia sarà veramente difficile, quasi impossibile, trattenere il giocatore in rosa ancora a lungo.

Napoli su Thiago Almada: caratteristiche tecniche e fisiche

Il giocatore argentino nasce il 26 aprile 2001 e comincia la sua carriera da calciatore nelle giovanili del Velez Sarsfield, sempre pronto a sfornare grandi talenti. Eppure ad accorgersi di lui è una squadra di MLS l’Atlanta United che lo tessera nella stagione 2021/22.

La grande chance di Almada, un’esplosione di gioia incontenibile, arriva con la chiamata di Scaloni che lo porta al Mondiale in Qatar del 2022 preferendolo a Nico Gonzalez della Fiorentina. Si laurea campione del mondo e tornato a giocare in MLS ed ha già segnato 4 gol e fornito 5 assist in totale in appena 6 partite disputate.

Ma che caratteristiche tecniche ha Almada che piace al Napoli? L’argentino è alto 171 centimetri, brevilineo ma con buona struttura fisica, gioca sulla trequarti ma può adattarsi anche sugli esterni, sia a destra che a sinistra. Almada è un destro naturale, elegante nei movimenti, con ottima tecnica individuale, bravo sia a giocare negli spazi, sia a vedere gli spazi. È un assistman per natura, ma il suo destro a giro è pazzesco, anche perché riesce a trovare un’ottima coordinazione.

Insomma Almada sembra il prototipo dell’argentino talentuoso, con un enorme potenziale. Nel 2020 in Italia lo ha cercato l’Inter poi non se ne fece più nulla. Si dice sia vicinissimo al Napoli, il suo cartellino vale almeno 20 milioni di euro.