Barillà: “Spalletti teatrale ha un conto in sospeso con Allegri. La Juve ha il dente avvelenato…”

Antonio Barillà parla di Juventus-Napoli match di Serie A che si gioca domenica 23 aprile all’Allianz Stadium: ore 21.00.

Il giornalista a Radio Punto Nuovo dice: “Oggi per la Juventus è un giorno fatidico, sia in tribunale che in campo. La squadra pensa solo allo Sporting, l’Europa League può significare tanto. Ma è chiaro che attenda anche notizie da Roma per capire se i punti verranno totalmente restituiti, confermati o rimodulati attraverso il rinvio. E quest’ultima è l’ipotesi più plausibile, da quello che filtra. Juve-Napoli sarà una gara importante per tutte e due, al di là della contingenza. Il Napoli ha un pizzico di cattiveria in più dopo la gara col Milan, ma può appoggiarsi su un campionato già blindato. E ormai virtualmente non ci sono più ostacoli per gli azzurri, da un pezzo. La Juve invece si aggrappa alla possibilità di potersi qualificare in Europa, anche se l’ultima parola starà anche alla UEFA dopo i fatti di cronaca“.

All’andata il Napoli ha vinto con la Juventus 5-1, ora i bianconeri vorranno “cancellare a tutti i costi la batosta di Napoli, anche se i meriti degli azzurri vanno tenuti a mente. Poi in realtà è più Spalletti ad avere un conto aperto con Allegri e non viceversa. Il gesto della mano tesa all’andata l’ho trovato molto teatrale. La superiorità netta del Napoli è innegabile, anche Allegri ne è consapevole. Il 5-1 rimediato dalla Juve non fu un black out, ma un exploit degli azzurri” conclude Barillà.