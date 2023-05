Matteo Renzi diventa giornalista: il suo primo articolo celebra lo scudetto del Napoli

L’ex premier Matteo Renzi si cimenta nel giornalismo scrivendo un articolo per il quotidiano Il Riformista, celebrando il Napoli e il suo allenatore Luciano Spalletti per la vittoria dello scudetto.

Matteo Renzi, già noto come ex primo ministro italiano, ha iniziato una collaborazione con il quotidiano Il Riformista, e il suo primo articolo è dedicato alla squadra del Napoli e la vittoria dello scudetto. Renzi riflette sulla stagione del Napoli, sottolineando il ruolo fondamentale dell’allenatore Luciano Spalletti, non solo come esperto di calcio ma anche come educatore.

L’articolo di Renzi celebra la storia d’amore tra Spalletti e la città di Napoli, il loro entusiasmo condiviso e l’impegno che il tecnico ha profuso nella squadra e nella città stessa. Renzi racconta anche di un incontro personale con Spalletti avvenuto su un treno, in cui i due hanno discusso della passione e dell’impegno dell’allenatore nella gestione della squadra e nella vita in generale.

Renzi elogia il Napoli per aver vinto lo scudetto attraverso il bel gioco e il divertimento che ha offerto ai suoi tifosi, sottolineando che la squadra è riuscita a vincere senza la presenza di un’icona come Diego Armando Maradona. L’ex premier fa un parallelo tra il genio calcistico di Maradona e il talento collettivo della squadra odierna, sottolineando che anche senza una figura come quella di Maradona, il Napoli è riuscito a creare una storia di successo.

Infine, Renzi riflette sulla città di Napoli e sul suo enorme potenziale, raccontando un episodio in cui ha convinto Tim Cook, CEO di Apple, ad aprire l’Apple Academy proprio a Napoli. Renzi conclude il suo articolo sottolineando l’importanza di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla città e dal suo talento, celebrando il Napoli come un esempio di successo e di impegno.