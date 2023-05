Del Genio: “A Napoli siamo festaioli, questo dà fastidio a qualcuno…”

Paolo Del Genio parla del Napoli e dell’imminente festa scudetto, agli azzurri basta un punto per vincere il titolo matematicamente.

Il giornalista Poalo Del Genio ai microfoni di Radio Goal dice: “Ogni volta che il Napoli vince io festeggio. Purtroppo per gli altri, noi a Napoli siamo festaioli, e per qualcuno questo è un difetto. Quest’anno la squadra di Spalletti ha vinto per 32 volte, quindi abbiamo festeggiato molto“.

Il Napoli può festeggiare lo scudetto già questa sera se la Lazio non batte il Sassuolo allo stadio Olimpico di Roma. Ma Del Genio avvisa: “La squadra di Sarri è favorita contro i neroverdi. Quella di Dionisi è una squadra di metà classifica senza più ambizioni“.

Poi su Udinese-Napoli aggiunge: “Ci possono essere delle insidie, questo è sicuro, ma tutti i match in Serie A portano delle insidie. Ma il Napoli gioca meglio fuori casa. Turnover? Non credo, anche se Raspadori meriterebbe di giocare dal primo minuto“.