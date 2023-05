Pressing, Aureimma asfalta Allegri e difende De Laurentiis: “Hanno vinto scudetti irregolari…”

Raffaele Auriemma risponde alle parole di Massimiliano Allegri su Aurelio De Laurentiis e difende il Napoli nella trasmissione Pressing su Italia 1.

Nella puntata di ieri sera della trasmissione Pressing, in onda su Italia 1, il giornalista sportivo Raffaele Auriemma ha voluto rispondere alle parole di Massimiliano Allegri riguardo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Auriemma ha prima condiviso il suo pensiero sulla possibile festa per lo scudetto del Napoli, che potrebbe arrivare già questa sera contro l’Udinese: “Vorrei ancora rimandare i festeggiamenti. Perché una volta che uno che l’ha vinto, incomincia già a pensare chi se lo dovrà prendere l’anno prossimo e tutti si chiedono se il Napoli riuscirà a confermarsi. A questo punto direi abbiamo vinto lo scudetto in pectore e godiamocelo fino alla fine“.

Il giornalista napoletano ha poi risposto alle parole pungenti di Massimiliano Allegri nei confronti del presidente del Napoli: “Non penso che Allegri possa dare consigli a De Laurentiis perché è un allenatore che ha vinto tanto con la tavola già imbandita sia al Milan che alla Juventus che trovò la squadra già fatta di Conte. Poi gli comprarono Higuain. Diciamo che è facile vincere gli scudetti così”.

Auriemma ha proseguito criticando l’atteggiamento di Allegri: “Allegri ha voluto fare il simpatico ma vi ricordate le frasi poco carine che ha rivolto alla panchina napoletana e non solo? Poi sinceramente non capisco perché si sia adombrato il popolo juventino alle parole di De Laurentiis visto che non ha nominato la Juventus. Forse si sentono chiamati in causa e irregolari imperanti come ha detto il presidente del Napoli“.

Il giornalista ha poi concluso con un attacco più generale: “Se vogliamo parlare seriamente, De Laurentiis ha ragione. Ma vogliamo parlare di tutti gli scandali che ci sono stati nel mondo del calcio italiano? Da Calciopoli ai passaporti e le fideiussioni false. Ma vogliamo parlare degli arbitri?”.

Auriemma, con le sue parole, ha acceso ulteriormente la discussione sulla polemica tra Allegri e De Laurentiis, dimostrando di essere un vero fiume in piena