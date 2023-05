Napoli: chi gioca la partita scudetto, novità di formazione

Il Napoli gioca alle 20:45 contro l’Udinese alla Dacia Arena, tutte le novità di formazione relative alla squadra di Luciano Spalletti.

Il Napoli è pronto a scendere in campo con l’Udinese, agli azzurri basta un pareggio per riuscire a portare a casa matematicamente il terzo scudetto della sua storia.

Le ultime novità per la formazione del Napoli date da Sky non prevedono grandi cambi nella formazione di Spalletti che ha fuori per infortunio Mario Rui e Matteo Politano. L’unica novità potrebbe riguardare Elmas, il giocatore macedone insidia Zielinski.

Nella formazione del Napoli che sfida l’Udinese si prevede: Meret in porta, difensa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera sulla sinistra. A centrocampo intoccabile Lobotka con Anguissa e Zielinski, ancora favorito su Elmas. In attacco c’è Lozano (ma anche qui Elmas può dire la sua dal primo minuto) a destra, con Osimhen e Kvaratskhelia.

Probabile formazione del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.