Castel Volturno: il murale di Osimhen è favoloso, ecco dove si trova

A Castel Volturno è stato completato il murale per Victor Osimhen, campione del Napoli e goleador della squadra partenopea.

Ci sono volute settimane di attesa, ma finalmente il murale dedicato a Victor Osimhen in provincia di Caserta è terminato completamente. Un’opera davvero bellissima realizzata grazie anche al contributo dei cittadini. Il giocatore nigeriano è idolo indiscusso della tifoseria azzurra, l’uomo che con i suoi gol è stato capace di trascinare gli azzurri verso la conquista del terzo titolo.

L’opera è altissima e visibile molto distante, un omaggio non solo ad Osimhen, ma un simbolo di accoglienza anche per i tanti africani che risiedono sul territorio domitio.

Il murale di Osimhen può essere visto in via Mezzagni, a Castel Volturno, nella zona dei laghetti. L’opera è estremamente realistica e ritrae l’attaccante del Napoli in una posa di esultanza, con la sua classica mascherina.