Napoli Rock: “The Final Countdown” verso lo Scudetto: ci siamo!

Ventitreesima puntata di Napoli Rock con il Final Countdown del Napoli verso lo Scudetto: dagli Europe ai Depeche Mode

È come se fosse un unico lungo conto alla rovescia. “The Final Countdown”: il tormentone del 1986 degli Europe calza a pennello per oggi, giovedì 4 maggio 2023. Dopo questa lunga attesa ed una festa che si avvicina sempre più, chissà cosa sarà dopo. Come sarà la vita grazie al Terzo Scudetto. “And maybe we’ll come back to Earth, who can tell?” tradotto in italiano: “E forse torneremo sulla Terra, chi può dirlo?” Chissà quanto tempo servirà per tornare sulla Terra dopo giorni di festa, di ubriacature, di godimento, di essere orgogliosi di essere Napoletani.

La Festa è la prospettiva delle prossime ore, adesso bisogna attendere per esultare. Dopo lo scherzetto di Boulaye Dia, autore del goal del pari all’84’ in Napoli-Salernitana, il clima è di attesa spasmodica, raffiorata ancor di più dopo il trionfo della Lazio sul Sassuolo. Bisogna viverla alla milanese come Giorgio Gaber ne L’Attesa: “No, non muovetevi. C’è un’aria stranamente tesa. C’è un gran bisogno di silenzio. Siamo come in attesa. No, non parlatemi, bisognerebbe ritrovare le giuste solitudini, stare in silenzio ad ascoltare”. Ma siamo a Napoli e stare in silenzio è un’ipotesi non contemplata dalla città del caos, che non dorme mai.

Da Giorgio Gaber ad Ozzy Osbourne, grande attesa per lo Scudetto del Napoli

Oggi tutti saranno indaffarati nei loro impegni, lavoro, studio etc, ma la mente sarà sempre e solo indirizzata ad un’ora prestabilita: le 20.45. Si, è quell’orario che significa l’avverarsi di un Sogno. Come canta Ozzy Osbourne, con la sua voce metal, in Dreamer: “Sono solo un sognatore, che sogna di giorni migliori. Guardo il sole tramontare come ognuno di noi, spero che il tramonto porterà un segno: un posto migliore per quelli che verranno dopo di noi in questo tempo”. Ed il tramonto di oggi chissà quanta gioia regalerà ad un popolo che aspetta tale momento da 33 anni.

Ma guarda un po’ se non bisogna credere alle coincidenze. Udine, potrebbe essere proprio ad Udine la partita Scudetto: lì dove 16 anni fa arrivò la prima vittoria in Serie A dell’era De Laurentiis. È un caso dicono. Un caso, sì.

Una questione di tempo: urlano i Foo Fighters con il loro punk schizofrenico in “A Matter of Time”. Un’intera città, un intero popolo, un’intera tifoseria aspetta la notte. Come nella poesia “Waiting for the night” dei Depeche Mode che declamano: “C’è una stella nel cielo che guida il mio cammino con la sua luce. E nello splendore della Luna so che la liberazione arriverà presto”. Ci siamo Napoli, è il tuo momento. La tua Liberazione, la tua Gioia, il Tuo Terzo Scudetto.

P.S. A Ciro Esposito, ti vedo nella folla a festeggiare.

Consigli per gli ascolti

1. Giorgio Gaber – L’Attesa

2. Europe – The Final Countdown

3. Ozzy Osbourne – Dreamer

4. Depeche Mode – Waiting for the night

5. Foo Fighters – A Matter of Time