Napoli Rock: “With or without you”? Victor, cambia troppo senza te

Ventiduesima puntata della rubrica Napoli Rock: Sympathy for the Devil? All’ombra del Vesuvio per nulla

Sympathy for the Devil? Mi perdoneranno i Rolling Stones ma il Diavolo ieri sera è stato indigesto al Napoli. Il Milan, forse, ha raccolto di più di quanto avrebbe sperato durante il match, contro i partenopei che sono tornati ad acquisire brillantezza.

Nella culla del rock italiano, dove fanno tappa le stelle internazionali, esattamente 74.742 spettatori hanno assistito all’andata dei quarti di finale di Champions League. Per una partita, come per un concerto, tutti si son sfrenati a tifare la propria squadra del cuore.

I milanesi Afterhours contro i napoletani 99 Posse. “Non è per sempre”? No, i supporters azzurri vorrebbero vincere “Ripetutamente” come quest’anno si sono abituati con la band di Luciano Spalletti.

Per il Napoli partita storica, la prima volta ai quarti di finale della Champions. Cantano i Biffy Clyro “Magical, Wonderful, Biblical”: notte magica che poteva andare decisamente meglio. Son troppe le sei occasioni limpide non sfruttate, dalla prima dopo 50 secondi con Kvaratskhelia, al bolide di Zielinski fino alle tre capitate a Di Lorenzo ed all’ultima di Olivera. Ai rossoneri è bastato l’acuto di Bennacer, dopo la gran giocata di Brahim Diaz.

Ma nonostante tutto, è un dato incoraggiante creare così tanto alla Scala del Calcio considerando l’assenza di un attaccante centrale di ruolo fino all’ingresso di Jack Raspadori. Come fa la canzone degli U2? “With or without you”? Eh si, con o senza te cambia troppo Victor. Martedì sera è giorno di rimonta “You’re all that i need”. Come suonano i Motley Crue…Osimhen, tu sei tutto quello di cui ho bisogno: il chiodo fisso di milioni di Napoletani nel Mondo.

P.S. Maignan, Mais que Diable!

Consigli per gli ascolti

1. The Rolling Stones – Sympathy for the Devil

2. Afterhours – Non è per sempre

3. 99 Posse – Ripetutamente

4. Biffy Clyro – Biblical

5. U2 – With or without you

6. Motley Crue – You’re all that i need