Argentini, Francesi e Brasiliani: Da Tutto il Mondo per Napoli Campione

Tifosi da tutto il mondo si radunano a Napoli per festeggiare l’imminente conquista dello scudetto, trasformando la città partenopea in un centro di attrazione internazionale.

NOTIZIE-CALCIO NAPOLI. Argentini, francesi e… brasiliani: tifosi da tutto il mondo per lo scudetto del Napoli.

Amanti del calcio dai Paesi più disparati: la città partenopea diventa il centro di attrazione maggiore in vista della festa Scudetto.

Buona la terza? Lo spera la città di Napoli, ‘costretta’ a rimandare già due volte l’appuntamento con lo scudetto (dopo il pari con la Salernitana e poi per la vittoria della Lazio contro il Sassuolo) ma pronta a gioire oggi (giovedì 4 maggio), giorno in cui agli azzurri di Spalletti basterà un punto sul campo dell’Udinese (fischio d’inizio alle ore 20:45) per conquistare il terzo tricolore della storia del club. La gara sarà trasmessa sui maxi-schermi di un ‘Maradona’ sold out, mentre la città è pronta a colorarsi d’azzurro per una notte di festa.

“Vinceremo il tricolore“, cori e atmosfera da brividi al Maradona

Cori e atmosfera da brividi al Maradona in attesa di Udinese-Napoli, match che può portare il terzo scudetto della storia ai partenopei: all’esterno dello stadio di Fuorigrotta sono già migliaia i tifosi che stanno festeggiando il titolo.

Non solo i tifosi azzurri per le vie di Napoli: argentini, francesi, brasiliani…. nella città partenopea sono arrivati da tutto il mondo per la festa scudetto.

Anche a Udine cresce l’attesa per la partita di stasera. Nel pomeriggio brindisi augurali organizzati dal locale Napoli Club Udine Partenopea, come ha riferito il presidente Pietrangelo Chierchia. «Alcuni tifosi si aggirano in queste ore attorno all’albergo a Udine nord dove è alloggiata la squadra – ha raccontato – , ma poiché la zona è blindatissima, non è possibile stazionarvi a lungo».

Sotto l’albergo, diversi tifosi partenopei, anche accompagnati dalle loro famiglie, si sono ritrovati per dare un festoso benvenuto, anche con lo scoppio di qualche petardo e fuoco d’artificio, alla squadra di Spalletti giunta in serata. Intanto alla Dacia Arena si sentono solo i cori dei tifosi azzurri.