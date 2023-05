Udine, Marea Tifosi Napoli Fuori Hotel: Reazione Giocatori

I tifosi del Napoli si radunano fuori dall’hotel della squadra ad Udine, dimostrando affetto e supporto ai giocatori prima della partita cruciale per lo scudetto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI– Tifosi fuori l’hotel del Napoli: la reazione dei giocatori

Tanti i supporter della squadra partenopea che hanno fatto sentire il loro affetto agli azzurri nella notte e in mattinata.

Udinese-Napoli può chiudere definitivamente il cerchio delle bramosie. Dal Friuli può arrivare ago e filo per cucire sul petto dei eroi azzurro lo storico scudetto che manca da qui da ben 33 anni, come gli anni di Cristo. Manca davvero poco affinché il grande sogno diventi realtà, il Napoli si appresta ad essere Campione d’Italia tra le avversità di una Nazione che gli è sempre stata stretta. Da stasera Partenope potrà tornare a coprire il ruolo che le spettava nei secoli scorsi, quello della gloriosa Capitale.

Una mattinata tranquilla, ma colorata da bandiere, striscioni, maglie azzurre indossate. Così la città aspetta lo scudetto. Sold out allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta: sono esauriti i biglietti per assistere all’evento speciale di questa sera con i maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco che trasmetteranno il match Udinese-Napoli che avrà inizio alle ore 20.45 alla Dacia Arena di Udine. Lo comunica il Calcio Napoli. I tornelli dello stadio Maradona apriranno alle ore 18. I biglietti sono stati venduti a 5 euro e l’incasso andrà in beneficenza.

Ad Udine, intanto – come riferito da Sky Sport – la squadra di Luciano Spalletti ha trascorso una notte tranquilla, anche se – racconta l’inviato Massimo Ugolini – i calciatori partenopei non sono mai stati da “soli”: tanti i tifosi che sono rimasti all’esterno dell’albergo che ospita gli azzurri nelle ore più tarde, più altri che si sono palesati questa mattina. Di Lorenzo e compagni hanno sicuramente gradito le manifestazioni d’affetto.

Napoli è Napoli proprio perché non è smemorata, non dimentica chi le ha fatto del bene. Non a caso Diego Armando Maradona qui viene visto come una divinità, un dio pagano, celebrato e venerato in un posto in cui lui non ci è mai stato, divenuto luogo di culto tra i più frequentati dai turisti della città.