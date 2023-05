Udinese-Napoli, c’è clima teso a Udine, i napoletani rispondono ai friulani

A Udine cresce l’attesa per la partita tra Udinese e Napoli, con clima teso tra tifosi e risposte tra ultras delle due squadre.

Dopo un’interminabile attesa di 33 anni, ci siamo. Questa volta per davvero. Soltanto un punto separa il Napoli dalla conquista del terzo Scudetto della sua storia. Di fronte a Osimhen e compagni si frappone l’ostacolo Udinese.

Cresce a Udine l’attesa per la partita di stasera. In programma questo pomeriggio brindisi augurali organizzati dal locale Napoli Club Udine Partenopea, come ha riferito il presidente Pietrangelo Chierchia. «Alcuni tifosi si aggirano in queste ore attorno all’albergo a Udine nord dove è alloggiata la squadra – ha raccontato – , ma poiché la zona è blindatissima, non è possibile stazionarvi a lungo».

Ieri sotto l’albergo, diversi tifosi partenopei, anche accompagnati dalle loro famiglie, si sono ritrovati per dare un festoso benvenuto, anche con lo scoppio di qualche petardo e fuoco d’artificio, alla squadra di Spalletti giunta in serata. «È probabile che diversi tifosi andranno prima della partita all’albergo con l’intenzione di scortare la squadra diretta allo stadio», ha anticipato Chierchia.

Molti tifosi senza biglietto

Sono 12mila i tifosi del Napoli con un biglietto per il match di questa sera. Il ritrovo per tutti è allo stadio Friuli-Dacia Arena. «Ma ci sono altri 3.000 tifosi che non sono riusciti a comprare il ticket e festeggeranno la squadra dopo la partita in giro per la città».

Clima teso a Udine

Comincia ad avvelenarsi il clima tra gli ultras di Udinese e Napoli. I tifosi partenopei hanno creato un nuovo coro ad hoc contro l’Udinese, che cita anche l’ex campione friulano Zico: «Caro friulano sai che ti dico tu non ha vinto neanche quando avevi Zico. E allora adesso cosa ti resta? Guardare noi che a casa tua faremo festa. Chiudi il balcone, il Napoli è campione. Abbiam riempito la Dacia Arena. Col tuo razzismo ci fai solamente pena».

Il coro risponde anche al duro comunicato della Curva Nord Udinese 1896, in merito ai possibili festeggiamenti della tifoseria partenopea questa sera alla Dacia Arena e a Udine città: «Non abbiamo mai permesso a juventini, milanisti e interisti di festeggiare nella nostra città.