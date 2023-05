“Napoli Colera” da Udine scritte razziste contro i napoletani

Udinese-Napoli viene macchiata dalle scritte razzisti apparse ad Udine. “Napoli colera” recitano alcuni graffiti sui muri.

Non c’è limite all’indecenza ed anche Udine ha la sua parte di imbecilli. Questa sera alla Dacia Arena si gioca Udinese-Napoli match di Serie A che vale lo scudetto per la squadra partenopea. La squadra azzurra sarà accompagnata dal almeno dodicimila persone allo stadio Udine, mentre altre quattromila sono attese in Friuli anche senza biglietto, ma solo per partecipare all’eventuale festa scudetto.

Ma proprio dal Friuli arrivano delle bruttissime immagini. Sui muri di Udine, come riporta friuli oggi, sono apparse tante scritte in cui viene inciso: “Noi non siamo napoletani ma veri friulani“. In un’altra città friulana, invece, ci segnalano la presenza di scritte ‘Napoli colera’ che mettono ancora una volta in evidenza l’estremo astio che c’è nei confronti dei tifosi napoletani.