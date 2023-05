Udinese-Napoli: match scudetto, invasione azzurra in Friuli, numeri clamorosi

Udinese-Napoli la partita dello scudetto, alla Dacia Arena di Udine ci sarà mezzo stadio tutto colorato d’azzurro per la squadra di Spalletti.

Ci saranno almeno dodicimila tifosi del Napoli presenti alla Dacia Arena per Udinese-Napoli, ma altri quattromila sono in arrivo anche senza biglietto. C’è la voglia matta di festeggiare insieme con i calciatori del Napoli, di attendere che la squadra conquisti quel punto che manca per l’aritmetica dello scudetto.

Udinese-Napoli: la gioia dei tifosi

Ieri almeno 300 sostenitori del Napoli hanno accolto il pullman della squadra partenopea. L’aereo è arrivato con un 1 ora di ritardo, ma questo non ha scoraggiato i tifosi azzurri già presenti a Udine.

La Dacia Arena sarà praticamente una succursale dello stadio di Fuorigrotta. Come ha detto anche il responsabile di TicketOne, il Napoli è riuscito a riempire due stadi con una sola partita, quello di Udine e lo stadio Maradona, pieno in ogni ordine di posto e allestito con 10 maxi schermi.

Ci sono già due feste pronte, una nel catino di Piazzale Tecchio a Napoli, l’altra alla Dacia Arena di Udine. Una terza che esploderà in tutto il mondo, con i tifosi del Napoli in trepidante attesa. Alla squadra di Spalletti basta solo un punto per conquistare matematicamente lo scudetto. Il traguardo oramai è veramente ad un passo.