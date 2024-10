Napoli su Chilwell: Conte spinge per il colpo dal Chelsea

Napoli su Chilwell: Conte vuole rinforzare la fascia sinistra

Notizie calcio Napoli. Antonio Conte è deciso a rinforzare la rosa del Napoli e avrebbe messo gli occhi su Ben Chilwell, terzino del Chelsea. Secondo le indiscrezioni arrivate direttamente dall’Inghilterra, il club azzurro sta valutando la possibilità di portare il difensore inglese all’ombra del Vesuvio già nel mercato di gennaio.

Chilwell, che può giocare sia come terzino che come esterno di centrocampo, sta trovando poco spazio nel Chelsea e potrebbe essere aperto a un trasferimento in cerca di minuti in campo. Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, avrebbe già mosso i primi passi per sondare la fattibilità dell’operazione, con l’idea di un prestito iniziale e un’opzione per un accordo a lungo termine alla fine della stagione.

Concorrenza Premier per Chilwell: Napoli in corsa

Il Napoli non è l’unico club interessato a Ben Chilwell. Secondo quanto riportato, anche diverse squadre di Premier League, come Fulham, Crystal Palace e Ipswich Town, sono pronte a muoversi a gennaio per assicurarsi le prestazioni del terzino.

La concorrenza è agguerrita, ma il progetto di Antonio Conte potrebbe fare la differenza, offrendo al giocatore un’opportunità importante in un club competitivo.

La decisione finale sarà di Chilwell, che attualmente è ai margini del progetto tecnico del Chelsea. L’ultima sua apparizione con la maglia dei Blues risale a fine agosto, in EFL Cup, e da allora non è mai stato convocato per le gare di campionato.

Il Napoli lavora per Chilwell e spera di approfittare di questa situazione e di regalare a Conte un rinforzo fondamentale per la seconda parte della stagione.

Per tutte le notizie calcio Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.