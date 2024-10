Napoli a sorpresa su Chilwell, Malfitano: “Spinazzola non dà grosse garanzie e certezze. Conte non sa che significa arrivare secondo”

L’opinionista, ai microfoni di Radio Marte, analizza il calciomercato del Napoli e l’ultima idea targata Ben Chilwell.

Il Napoli sta già progettando il mercato di gennaio, puntando a rinforzare la rosa con un nuovo esterno sinistro. Secondo le ultime indiscrezioni, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Ben Chilwell, terzino sinistro del Chelsea. Un acquisto che potrebbe rivelarsi decisivo per aumentare la competitività della squadra nella corsa allo Scudetto.

Mimmo Malfitano, noto opinionista sportivo, ha commentato la situazione ai microfoni di Radio Marte, ponendo l’accento sulle incertezze legate a Leonardo Spinazzola: “Perché ci sono così tante voci su esterni mancini? Semplice: Spinazzola non offre le garanzie necessarie. Dopo l’infortunio, non ha mai disputato una stagione intera”, ha spiegato Malfitano, sottolineando l’importanza di avere certezze in quella zona di campo.

L’analisi di Malfitano si fa più incisiva quando evidenzia le ambizioni di Antonio Conte: “In questo momento, Conte ha bisogno di giocatori su cui poter contare. Vuole vincere e competere fino alla fine per il titolo contro l’Inter”. L’opinionista non si è risparmiato nel sottolineare l’investimento significativo del presidente De Laurentiis: “Ha speso 150 milioni per costruire una squadra competitiva. Non possiamo farci ingannare da dichiarazioni che tendono a minimizzare le aspettative”.